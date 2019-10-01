Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченным по земельным вопросам Романа Лещенко. Об этом сообщается во вторник, 1 октября, на сайте главы государства.

Лещенко окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права, пишет RT.

25 сентября правительство одобрило законопроект о рынке земли в стране. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, земельная реформа предусматривает возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения «при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги».

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что законопроект о разрешении продажи сельскохозяйственных земель позволит продать иностранцам большую часть территории Украины.