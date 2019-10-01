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Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченным по земельным вопросам Романа Лещенко. Об этом сообщается во вторник, 1 октября, на сайте главы государства.

Лещенко окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права, пишет RT.

25 сентября правительство одобрило законопроект о рынке земли в стране. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, земельная реформа предусматривает возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения «при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги».

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что законопроект о разрешении продажи сельскохозяйственных земель позволит продать иностранцам большую часть территории Украины.

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