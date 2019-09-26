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Тимошенко раскрыла последствия принятия законопроекта о рынке земли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что правительственный законопроект о разрешении продажи сельскохозяйственных земель позволит продать иностранцам большую часть территории Украины. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС.

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«Первое, о чем этот закон, — что 42 млн га украинской земли могут быть проданы полностью, в том числе иностранцам», — пояснила Тимошенко на пресс-конференции, уточнив, что 42 млн га составляют 72% всей территории страны.

Днем ранее, 25 сентября, кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

По словам украинского премьер-министра Алексея Гончарука, земля должна скупаться украинскими гражданами и компаниями. Единственное исключение, содержащееся в законе, заключается в том, что иностранные граждане могут унаследовать землю в собственность. Но, как пояснил Гончарук, в течение года они обязаны ее продать. Премьер-министр также уточнил, что потенциальный собственник не сможет приобрести более 15% земель в границах одной области.

20 сентября министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что россияне не смогут владеть украинскими землями сельхозназначения даже после снятия запрета на их продажу. Если гражданин России купит такой участок — его конфискуют.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году. Глава государства напомнил, что ряд турецких компаний уже владеют землей на Украине, и выразил надежду на углубление партнерства, особенно в южной части страны, «где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем».

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

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