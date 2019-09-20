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На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Россияне не смогут владеть землями сельхозназначения на Украине даже после снятия в стране запрета на продажу земель. Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

«Там, где есть агрессия, это, конечно, конфискация», — сказал министр. Так он ответил на вопросы журналистов о том, что будет предпринято для предотвращения покупки земли россиянами.

Министр указал на необходимость наладить мониторинг, чтобы власти могли «более широко применять этот механизм».

3 сентября стало известно, что иностранцы смогут приобретать землю на Украине. Для этого они должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги в бюджет страны.

В феврале предшественник президента Украины Владимира Зеленского Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

В конце июля в партии «Слуга народа» выступили за открытие рынка земельной собственности и либерализацию социальной сферы. 8 августа Зеленский анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

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