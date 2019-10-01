Контактная группа по Донбассу согласовала разведение сил

Контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины на встрече в Минске во вторник, 1 октября, согласовала условия разведения сил на двух участках в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на осведомленный источник на переговорах.

«Разведение сил в Петровском и Золотом согласовано как одно из условий реализации «формулы Штайнмайера», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на встрече контактной группы обмен удерживаемыми лицами по формуле «200 на 70» не обсуждался.

Ранее в этот же день источник ТАСС сообщил, что контактная группа по Украине подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера. Подпись под документом поставил Леонид Кучма, представляющий официальный Киев.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Текст программы опубликовал украинский политик Роман Бессмертный, ранее представлявший Киев в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он, в частности, гласит, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в день проведения там выборов с 20:00 вступит в силу особый порядок местного самоуправления.

Предполагается, что само голосование будет проведено в соответствии с законодательством Украины. Особый статус будет действовать на временной основе до момента публикации миссией ОБСЕ отчета о выборах и продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в ОБСЕ не зафиксируют каких-либо нарушений.