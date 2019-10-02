Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»

В Сети появился текст «формулы Штайнмайера», которую накануне подписала контактная группа по Украине. Его публикуют в социальных сетях журналисты и эксперты, сообщает в среду, 2 октября, «Страна.ua».

В документе указано, что украинская сторона должна принять специальный закон, согласно которому на территориях неподконтрольных регионов пройдут выборы. В качестве наблюдателей на них будут присутствовать представители ОБСЕ и БДИПЧ.

Кроме того, в день проведения выборов в 20:00 по местному времени (совпадает с Москвой) вступит в силу на временной основе закон об особом статусе Донбасса. На постоянную основу он перейдет после публикации доклада о том, прошли ли выборы и отвечают ли они требованиям демократии.

В тексте отсутствует пункт о выводе войск или передаче контроля над границей Украине.

1 октября контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Он предусматривает проведение местных выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и предоставление Донбассу особого статуса. Кроме того, был согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи».

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отметил, что подписание «формулы» говорит о готовности Украины к политическому урегулированию, однако это символический шаг.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги переворота. Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата».

Лидеры стран «нормандской четверки» — Россия, Франция, Германия и Украина — во время встречи в Минске в 2015 году разработали меры, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Встречи в «нормандском формате» проводятся и на уровне министров иностранных дел стран – членов «четверки», а также на экспертном уровне.