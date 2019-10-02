Прямой эфир

Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

0
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституции Украины, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.

1 октября контактная группа в Минске подписала «формулу», предусматривающую проведение местных выборов и предоставления Донбассу особого статуса. Кроме того, был согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи».

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отметил, что подписание «формулы» говорит о готовности Украины к политическому урегулированию, однако это символический шаг.

«Формула» означает лишь одно — особый статус для Донбасса и механизм его формирования. Для этого нужно изменить Конституцию Украины», — сказал он, указав, что тексты новых законов должны быть согласованы с Донбассом.

Замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин также обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский, говоря о невозможности проведения выборов «под пулеметами», ничего не сказал о том, что разоружение должно быть согласовано с Донецком и Луганском.

«Заявления — одно, дела — другое. В скором времени мы поймем, будет ли Украина делать что-то на практике», — подчеркнул он.

На Украине решение контактной группы вызвало неоднозначную реакцию. Радикалы вышли на протесты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С формулой намаялись: что ждет Донбасс после подписания плана Штайнмайера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Партия Тимошенко сочла согласование «формулы Штайнмайера» угрозой для страны
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019