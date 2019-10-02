Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституции Украины, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.

1 октября контактная группа в Минске подписала «формулу», предусматривающую проведение местных выборов и предоставления Донбассу особого статуса. Кроме того, был согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи».

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отметил, что подписание «формулы» говорит о готовности Украины к политическому урегулированию, однако это символический шаг.

«Формула» означает лишь одно — особый статус для Донбасса и механизм его формирования. Для этого нужно изменить Конституцию Украины», — сказал он, указав, что тексты новых законов должны быть согласованы с Донбассом.

Замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин также обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский, говоря о невозможности проведения выборов «под пулеметами», ничего не сказал о том, что разоружение должно быть согласовано с Донецком и Луганском.

«Заявления — одно, дела — другое. В скором времени мы поймем, будет ли Украина делать что-то на практике», — подчеркнул он.

На Украине решение контактной группы вызвало неоднозначную реакцию. Радикалы вышли на протесты.

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С формулой намаялись: что ждет Донбасс после подписания плана Штайнмайера