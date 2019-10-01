Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.

«Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ», — сказал политик в видеообращении на Facebook, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 1 октября.

Порошенко подчеркнул, что возглавляемая им партия «Европейская солидарность» не даст разрушить украинское пространство.

Ранее, 1 октября, Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Эту информацию подтвердили в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИДа Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что согласованная «формула Штайнмайера» подразумевает выборы в ДНР и ЛНР по украинским законам. После этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, в случае если ОБСЕ не зафиксирует каких-либо нарушений.