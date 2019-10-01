Партия Тимошенко сочла согласование «формулы Штайнмайера» угрозой для страны

«Формула Штайнмайера» угрожает национальной безопасности и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Юлия Тимошенко.

«Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие», — отмечается на сайте партии.

Ранее 1 октября контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».

Документ определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги переворота. Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

Лидеры стран «нормандской четверки» — Россия, Франция, Германия и Украина — во время встречи в Минске в 2015 году разработали меры, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Встречи в «нормандском формате» проводятся и на уровне министров иностранных дел стран – членов «четверки», а также на экспертном уровне.

19 сентября депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что реализация «формулы Штайнмайера» по Донбассу несет ряд рисков для Киева.