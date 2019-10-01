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МИД России поприветствовал подписание «формулы Штайнмайера»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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МИД России позитивно оценил согласование «формулы Штайнмайера», которая регулирует введение особого статуса Донбасса и разведение сил на этих территориях, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее, 1 октября, Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Подпись под документом поставил Леонид Кучма, представляющий официальный Киев. Эту информацию подтвердили в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИДа Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В 2018 году на смену ей пришла операция объединенных сил (ООС).

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