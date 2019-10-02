С формулой намаялись: что ждет Донбасс после подписания плана Штайнмайера

Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституцию Украины, чтобы на практике выполнить подписанную 1 октября «формулу Штайнмайера». Об этом «Известиям» сообщили в руководстве ДНР и ЛНР. Там напомнили: местные выборы в регионе пройдут только после того, как Киев примет закон об особом статусе Донбасса, причем согласовав его с республиками. Однако Владимир Зеленский заявил, что голосования на неподконтрольных территориях не будет до тех пор, пока «там есть пулеметы», таким образом сделав первоочередной задачей демилитаризацию региона. В Верховной раде считают, что решение в Минске открывает путь к урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Этот шаг позволит в скором времени провести саммит «нормандской четверки» в Париже.

Движение к миру

То, чего не удалось достичь на прошлом заседании контактной группы в Минске 18 сентября, если не считать четырех лет бесконечных обещаний, наконец-то стало реальностью. 1 октября после многочасовых переговоров «формула Штайнмайера» всё-таки была подписана. Кроме того, на заседании контактной группы в Минске был согласован график разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом, которое должно начаться 7 октября. Эти решения, по словам президента Украины Владимира Зеленского, снимают преграды для проведения саммита в «нормандском формате».

«Формула Штайнмайера» предполагает специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Экс-глава МИДа Германии, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 году предложил определенную схему. Сначала особый статус на временной основе будет установлен в Донбассе в день проведения там выборов по украинскому законодательству. И как только ОБСЕ, проанализировав ситуацию, подтвердит легитимность результатов волеизъявления, регион получит статус на постоянной основе.

Донбасс_1 Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka

По словам Владимира Зеленского, «формула Штайнмайера» в скором времени будет включена в соответствующий закон об особом статусе Донбасса. Как заявили «Известиям» в Верховной раде, это должно стать тем фундаментом, который позволит закончить конфликт в Донбассе, а также восстановить отношения с Россией.

— За последние пять лет — это первое реальное действие, направленное на достижение мира. Это стало возможным только в связи с изменением власти в стране, — сказал «Известиям» украинский парламентарий от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива. — Сегодня стремление к миру формируется на пятилетней боли и мольбе двух народов. Это решение выстрадано. И хорошо, что у людей сейчас хватает благоразумия говорить не о войне, а о будущем наших детей.

У Киева не было других вариантов, кроме как подписать «формулу Штайнмайера» и на деле перейти к урегулированию конфликта, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Это большой шаг и прорыв. Путь к нормандскому саммиту открывается, иначе четверка не собралась бы, — сказал он «Известиям».

Скептики в Донбассе

Между тем в ДНР и ЛНР восприняли достигнутую договоренность с осторожным оптимизмом. По словам министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, подписание «формулы Штайнмайера» означает готовность Украины к политическому урегулированию, однако это первый чисто символический шаг, направленный на формирование базы для решения кризиса.

— «Формула Штайнмайера» означает лишь одно — особый статус для Донбасса и механизм его формирования. Для этого нужно изменить Конституцию Украины, принять специальные законы, которые позволят провести выборы. Необходимо не только утвердить целый ряд актов, но и отменить уже принятые, но противоречащие Минским соглашениям, — заявил «Известиям» луганский дипломат.

По его словам, все тексты новых документов должны быть согласованы с представителями Донбасса в контактной группе.

Донбасс_3 Очередь на КПП «Еленовка» между Украиной и ДНР Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Владимир Зеленский, говоря о невозможности проведения выборов «под пулеметами», ничего не сказал о том, что разоружение должно быть согласовано с Донецком и Луганском, напомнил «Известиям» замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Заявления — одно, дела — другое. Есть сдержанный оптимизм, процесс урегулирования запущен. Но в скором времени, а именно 7 октября (когда состоится очередная попытка разведения. — «Известия».) — мы поймем, будет ли Украина делать что-то на практике. Донбасс к этому готов. А ОБСЕ будет следить за процессом и вновь увидит, что мы со своей стороны всецело выполняем всё, под чем подписались, — отметил донецкий военачальник.

По его словам, речи о скорой интеграции в Украину пока не идет. К тому же, считает Эдуард Басурин, Донбасс имеет право на собственную народную милицию.

Париж ждет

Еще до официального объявления результатов переговоров в Минске президент Франции Эммануэль Макрон успел анонсировать скорый саммит в Париже и публично поддержать «формулу Штайнмайера». Наверняка глава Пятой республики уже продумал несколько ярких фраз на случай прорыва в урегулировании, например, «мы сделали это в Париже!»

По мнению французского европарламентария Тьерри Мариани, сделан первый шаг к реальному выполнению Минских соглашений.

— Эволюция позиции Макрона и отношения Франции к конфликту, на что во многом повлиял исход президентских выборов на Украине, ведет к единственно возможному мирному разрешению противоречий. Нынешняя позиция президента, безусловно, конструктивная, — заявил «Известиям» депутат Европарламента.

Донбасс_3 Плакаты участников общественной акции «Выбор Донбасса» у здания Донецкой городской администрации Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

То, что в украинском кризисе в целом наметилось движение в положительную сторону, продемонстрировал еще сентябрьский обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35 между Киевом и Москвой, пояснил «Известиям» член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

— Подписание «формулы Штайнмайера» — подтверждение того, что процесс сдвинулся с мертвой точки, и откат практически невозможен. Начинается медленный, поэтапный выход из кризиса. Конечно, не надо было ждать четыре года, но, к сожалению, в политике так бывает. Теперь в этих регионах появится надежда на мир , — подчеркнул немецкий депутат.

Председатель германо-российской парламентской группы в бундестаге Робби Шлунд отметил в беседе с «Известиями», что демилитаризация региона возможна только после проведения местных выборов в рамках особого статуса, а не наоборот, как заявил Владимир Зеленский.

Об этом же сказал «Известиям» и политолог Денис Денисов. По его мнению, пока главная польза от подписанных в Минске документов — скорая встреча «нормандской четверки».

Радикалы против

На Украине решение контактной группы вызвало неоднозначную реакцию. Сторонники и представители предыдущей власти назвали этот шаг фактически «сдачей Донбасса», а Владимира Зеленского поспешили записать в «агенты Кремля». Не смутил радикально настроенные группы даже тот факт, что план назван по фамилии немецкого политика.

Так, сопредседатель «Евросолидарности» и бывший вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала события в Минске «ловушкой Кремля», ее однопартиец и экс-председатель парламента Андрей Парубий — «демонтажем украинского государства». А сам Пётр Порошенко — «формулой Путина». При этом бывший глава Украины попытался успокоить своих сторонников, пообещав «не дать разрушить» страну.

Донбасс_4 Офицер Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня ДНР опрашивает местную жительницу после ночного обстрела поселка Старомихайловка Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Как рассказал «Известиям» Леонид Калашников, который находится сейчас на сессии ПАСЕ в Страсбурге, ему удалось пообщаться с одним из «радикальных» представителей Украины, всё-таки доехавших до ассамблеи. По словам российского депутата, украинский парламентарий заверил, что подписание формулы «обернется большим взрывом в Киеве».

— Реакция прежней власти будет бурной, — считает и Илья Кива. — Они будут делать всё, чтобы урегулирование затягивалось. Для них война — мать родная. Они будут пытаться тормозить процессы, которые обратной силы не имеют. Мы все слишком устали от войны.

Так или иначе, как ранее писали «Известия», «нормандская четверка» должна всё-таки собраться в Париже в октябре. И уже от тех выводов, к которым придут лидеры Франции, Германии, России и Украины, будет зависеть, сколько еще Донбассу придется ждать мира.