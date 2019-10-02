Националисты устроили пикет против «формулы Штайнмайера»

На площади Конституции перед Верховной радой собрались несколько сотен представителей националистических партий, они проводят пикет против «формулы Штайнмайера», подписанной накануне контактной группой по Украине. Об этом в среду, 2 октября, пишет ТАСС.

Уточняется, что участники пикета требуют отмены «формулы». В руках у них плакаты с призывами не допустить ее реализацию и «не сдавать национальные интересы». Известно, что сегодня ожидается выступление президента страны Владимира Зеленского по поводу одобрения «формулы».

Против подписания документа выступила и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, это угрожает национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

1 октября контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Он предусматривает проведение местных выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и предоставление Донбассу особого статуса. Кроме того, был согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги переворота. Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата».

Лидеры стран «нормандской четверки» — Россия, Франция, Германия и Украина — во время встречи в Минске в 2015 году разработали меры, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Встречи в «нормандском формате» проводятся и на уровне министров иностранных дел стран – членов «четверки», а также на экспертном уровне.