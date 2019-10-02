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Националисты устроили пикет против «формулы Штайнмайера»

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Фото: twitter.com/Serhii Andrushko (@S_Andrushko)
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На площади Конституции перед Верховной радой собрались несколько сотен представителей националистических партий, они проводят пикет против «формулы Штайнмайера», подписанной накануне контактной группой по Украине. Об этом в среду, 2 октября, пишет ТАСС.

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Уточняется, что участники пикета требуют отмены «формулы». В руках у них плакаты с призывами не допустить ее реализацию и «не сдавать национальные интересы». Известно, что сегодня ожидается выступление президента страны Владимира Зеленского по поводу одобрения «формулы».

Против подписания документа выступила и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, это угрожает национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

1 октября контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Он предусматривает проведение местных выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и предоставление Донбассу особого статуса. Кроме того, был согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги переворота. Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата».

Лидеры стран «нормандской четверки» — Россия, Франция, Германия и Украина — во время встречи в Минске в 2015 году разработали меры, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Встречи в «нормандском формате» проводятся и на уровне министров иностранных дел стран – членов «четверки», а также на экспертном уровне.

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