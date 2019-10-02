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Киев обсудит закон о статусе Донбасса после встречи «нормандской четверки»

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Украинские власти намерены обсудить закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина). Об этом 2 октября заявила полпред правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук.

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«Мы всё будем обсуждать после переговоров в «нормандском формате». Мы сейчас не обсуждаем разработку никаких законопроектов, которые бы касались выборов или внесения изменений (в действующий закон об особом статусе Донбасса. — Ред.)», — цитирует Верещук «РИА Новости».

Полпред кабмина предположила, что встреча «нормандской четверки» состоится в период с октября по декабрь.

Ранее 1 октября контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе подписала «формулу Штайнмайера» и согласовала порядок отвода сил в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи».

«Формула Штайнмайера» названа по имени экс-главы МИД Германии, ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, который предложил такой документ. Он определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В ДНР и ЛНР «Известиям» рассказали, что относятся к подписанию с осторожным оптимизмом. В российском МИДе выразили надежду, что документ создаст необходимую для реализации Минских договоренностей атмосферу. Однако украинские политики называют документ угрозой и ловушкой.

Согласно «формуле Штайнмайера», особый порядок местного самоуправления вступит в силу в день проведения выборов в регионе в 20:00. Голосование будет проведено в соответствии с законодательством Украины при присутствии наблюдателей миссий ОБСЕ и БДИПЧ. Особый статус будет действовать временно до момента публикации ОБСЕ отчета о выборах и станет постоянным, если наблюдатели не зафиксируют каких-либо нарушений. В документе отсутствует пункт о выводе войск или передаче контроля над границей Украине.

Как пояснял Зеленский, новый закон будет содержать положения «формулы Штайнмайера». В нем «не будет пересечена ни одна «красная линия», поэтому Киев согласен с документом. При этом ранее в сентябре Украина сорвала подписание, сославшись на некое техническое недоразумение.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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