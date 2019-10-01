Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала создание в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) группы «Балтик плюс», целью которой объявлено противодействие России.

Инициатором объединения стала глава украинской делегации Елизавета Ясько. Войдут в «Балтик плюс» Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

Одной из главных задач группа назвала «продолжение политики непризнания аннексии Крыма», чем и вызвала насмешки со стороны Захаровой.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — написала представитель МИДа в Facebook.

При этом дипломат выразила Ясько отдельное «почтение с кисточкой и пальцем» за такую идею.

Россия была восстановлена в ПАСЕ в июне этого года после почти пятилетнего отсутствия делегации, лишенной прав в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ.

30 сентября в Страсбурге началась осенняя сессия ПАСЕ. Украинская делегация отказалась в ней участвовать.