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Грузия воспротивилась возвращению России в ПАСЕ

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Фото: РИА Новости/Доминик Бутен
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Грузинская делегация выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ), заявила первый вице-спикер парламента Тамара Чугошвили, возглавляющая делегацию.

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При этом не исключено, что некоторые парламентарии вновь поставят вопрос о нелегитимности российского участия

«Нам грустно, что большинство стран поддержали восстановление права голоса России», — сказала глава делегации, ее слова приводит imedinews в понедельник, 30 сентября.

Как отметила вице-спикер, Тбилиси не собирается участвовать «ни в каких торжествах», а будет лишь обсуждать проблемы, которые «приходят из России» в Грузию и Украину.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. 26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Москва и Тбилиси прекратили дипотношения после конфликта 2008 года. Контакты между двумя странами осуществляются при помощи секции интересов при посольстве Швейцарии.

Отношения между двумя странами сильнее обострились летом 2019 года, когда Россия ввела временный запрет на полеты Грузию. Поводом для этого послужили массовые беспорядки из-за инцидента во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

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