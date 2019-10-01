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Украина создала группу в ПАСЕ для противодействия России

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Фото: facebook.com/lisa.yasko1
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Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько объявила о создании в организации постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России. Такое сообщение она разместила в Facebook во вторник, 1 октября.

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При этом не исключено, что некоторые парламентарии вновь поставят вопрос о нелегитимности российского участия

Помимо Украины, в коалицию войдут Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Как отметила депутат, первые консультации прошли в Страсбурге, а следующая встреча состоится в Киеве.

«Задача — продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдовы», — написала Ясько.

По ее словам, первым шагом группы станет отказ от празднования 70-й годовщины ПАСЕ, которая «потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов».

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. 26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Этому воспротивились Грузия и Украина.

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