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Макрон поддержал продолжение работы делегации РФ в ПАСЕ

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает ТАСС.

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«Я полностью поддерживаю сделанный выбор о том, чтобы Россия осталась в Совете Европы, поскольку я убежден, что российский народ близок к европейскому гуманизму, он сам участвовал в создании этого гуманизма», — отметил французский лидер в ходе выступления на заседании ПАСЕ.

При этом накануне грузинская делегация выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее совета Европы. Первый вице-спикер парламента Тамара Чугошвили, возглавляющая делегацию, заявила, что Тбилиси не собирается участвовать «ни в каких торжествах», а будет лишь обсуждать проблемы, которые «приходят из России» в Грузию и Украину.

Кроме того, 21 сентября председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на своей странице в Facebook сообщил, что украинская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ. Такое решение было принято после того, как ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. 26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

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