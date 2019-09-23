Украинская делегация официально отказалась от сессии ПАСЕ

Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По словам главы делегации Лизы Ясько, страна не будет подавать документы для участия.

«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи», — цитирует ее «РИА Новости».

О том, что украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ, 21 сентября заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. По его словам, решение принято после того, как в июне ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации.

При этом депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии. По его словам, будет неверно, если на площадке прозвучит российская позиция и не прозвучит украинская.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ.