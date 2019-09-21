На Украине оценили решение Киева о бойкоте осенней сессии ПАСЕ

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал решение Киева не отправлять делегацию на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, этот демарш является глупым и ничего хорошего стране не принесет.

«Предыдущие глупые выходки депутатов должны были уйти в прошлое. Но, к сожалению, сохраняются хамство и невежество», — сказал он в субботу, 21 сентября, в эфире НСН.

По его словам, действия Украины не имеют ничего общего с европейскими парламентскими традициями, а страны ЕС раздражены различными действиями украинских парламентариев.

«Почему-то наши депутаты считают, что Украина — в центре Европы. Нет, она остается окраиной Европы», — заключил политик.

Ранее в тот же день председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на своей странице в Facebook сообщил, что украинская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ. Он отметил, что такое решение было принято из-за отсутствия других вариантов реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов.

Осенняя сессия ПАСЕ начнется 30 сентября и продлится до 4 октября.

3 августа украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации.

29 августа стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам. Сумма выплаты составит €54,7 млн.

25 июня Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ. После этого полномочия российской делегации оспорили делегации ряда стран, однако на следующий день эти полномочия были полностью восстановлены.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет Совета Европы.