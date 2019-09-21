Украина отказалась отправлять делегацию на сессию ПАСЕ

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, <...> Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — написал Яременко.

Он отметил, что в ближайшее время внимание будет сосредоточено в том числе на проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

«Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента», — добавил он.

Осенняя сессия ПАСЕ начнется 30 сентября и продлится до 4 октября.

3 августа украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации.

29 августа стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам. Сумма выплаты составит €54,7 млн.

25 июня Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ. После этого полномочия российской делегации оспорили делегации ряда стран, однако на следующий день эти полномочия были полностью восстановлены.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет Совета Европы.