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РФ в ближайшее время выплатит задолженность в Совет Европы за 2017–2018 годы

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Фото: Depositphotos
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Россия в ближайшее время выплатит взнос в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 годы в размере более $54,5 млн. Об этом 28 августа сообщалось на сайте МИД РФ в тексте ответа на вопрос СМИ официального представителя ведомства Марии Захаровой.

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«27 августа 2019 года выпущено распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведен остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы», — написала она.

5 июля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва работает над выплатой оставшейся задолженности по взносам в Совет Европы. 2 июля сообщалось, что Россия должна внести в бюджет СЕ €55 млн за часть 2017 года и 2018-й. При этом взнос за 2019 год Москва уже заплатила — он составил €33 млн.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Тогда же замглавы делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что Россия не отказывается от выплаты образовавшегося долга.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за присоединения Крыма. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет СЕ.

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