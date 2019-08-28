МИД заявил о скором переводе оставшегося взноса в Совет Европы

Россия в самое ближайшее время переведет в Совет Европы оставшийся взнос за 2017 и 2018 годы. Об этом в среду, 28 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«27 августа 2019 года выпущено распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведен остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы», — цитирует ее сайт внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что после восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в конце июня текущего года Российская Федерация полностью выплатила взнос в бюджет организации за 2019 год.

Она добавила, что Россия также выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошлые два года.

25 июня Москву пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ. После этого полномочия российской делегации оспорили делегации ряда стран.

26 июня ПАСЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий Москвы. Тогда же замглавы делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что Россия не отказывается от выплаты образовавшегося долга.

2 июля сообщалось, что Москва должна внести в бюджет СЕ €55 млн за часть 2017 года и 2018-й. При этом взнос за 2019 год Москва уже заплатила — он составил €33 млн.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет Совета Европы.