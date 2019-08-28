Прямой эфир
Сюжет:

МИД заявил о скором переводе оставшегося взноса в Совет Европы

0
Фото: REUTERS/Vincent Kessler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в самое ближайшее время переведет в Совет Европы оставшийся взнос за 2017 и 2018 годы. Об этом в среду, 28 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дважды в одну ассамблею: РФ будет бороться с искажением своей позиции в ПАСЕ
А из-за расхождения с большинством парламентариев по украинскому вопросу Москве могут грозить вторичные санкции

«27 августа 2019 года выпущено распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведен остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы», — цитирует ее сайт внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что после восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в конце июня текущего года Российская Федерация полностью выплатила взнос в бюджет организации за 2019 год.

Она добавила, что Россия также выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошлые два года.

25 июня Москву пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ. После этого полномочия российской делегации оспорили делегации ряда стран.

26 июня ПАСЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий Москвы. Тогда же замглавы делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что Россия не отказывается от выплаты образовавшегося долга.

2 июля сообщалось, что Москва должна внести в бюджет СЕ €55 млн за часть 2017 года и 2018-й. При этом взнос за 2019 год Москва уже заплатила — он составил €33 млн.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет Совета Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019