Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».

По его словам, если Россию не хотят видеть в составе организации, то она вполне может обойтись без этого участия. При этом Путин акцентировал внимание на том, что в таком случае все люди, делами которых занимается Европа, не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока», — отметил Путин после переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё.

Помимо этого российский лидер заявил о необходимости непредвзятого отношения стран друг к другу, а также отметил важность совместной работы в рамках европейских институтов.

28 мая постпред России в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в организацию. По его мнению, это произойдет, если организация преодолеет раскол и создаст для всех равные условия.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.