Прямой эфир

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».

Двое в лодке: лидеры РФ и Финляндии обсудили ракетный запуск США
Владимир Путин выразил озабоченность активностью Вашингтона после выхода из ДРСМД

По его словам, если Россию не хотят видеть в составе организации, то она вполне может обойтись без этого участия. При этом Путин акцентировал внимание на том, что в таком случае все люди, делами которых занимается Европа, не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока», — отметил Путин после переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё.

Помимо этого российский лидер заявил о необходимости непредвзятого отношения стран друг к другу, а также отметил важность совместной работы в рамках европейских институтов.

28 мая постпред России в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в организацию. По его мнению, это произойдет, если организация преодолеет раскол и создаст для всех равные условия.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский эксперт призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН
Украинский дипломат рассказал о «похоронах» антироссийских санкций

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019