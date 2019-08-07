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Украинский эксперт призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН

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Фото: TASS/Li Muzi
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С мнением Москвы не стоит считаться, несмотря на то что без желания России невозможно урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом заявил украинский политический эксперт Валерий Клочок.

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Своим мнением он поделился с телеканалом «Новости 24». Киеву необходимо лишить Россию права голоса по вопросам, касающимся Украины, отметил он. Таким образом можно будет завершить конфликт в Донбассе.

Часть законов, действующих в стране для адаптации государства в условиях войны, была принята предыдущей властью. В определенной степени они заморозили вооруженный конфликт на востоке Украины, добавил Клочок, передает в среду, 7 августа, RT.

По словам эксперта, в ООН надо обратиться с резолюциями ПАСЕ и ОБСЕ по Крыму и оккупации Донбасса. «Начать решать, как будет формироваться повестка дня о направлении мониторинговой миссии ООН на территории конфликта, чтобы определить формат ввода миротворцев», — продолжил он. Только так можно говорить о возможности прекращения войны в Донбассе и в дальнейшем — о возвращении Крыма, отметил эксперт.

«Можно не считаться с Россией, а настаивать на изменении правил принятия решений в Совбезе ООН и лишить Россию права голосовать за вопросы, касающиеся Украины», — резюмировал украинский эксперт.

Ранее в среду украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав страны. Об этом он сказал во время встречи с украинской общиной в Анкаре.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент РФ Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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