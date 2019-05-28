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Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в организацию

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Фото: МИД РФ
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Российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если организация преодолеет раскол, создаст равные условия для всех стран-участниц, и если Москва примет решение возобновить работу в СЕ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Иван Солтановский.

«В Хельсинки было одобрено важное решение на пути преодоления раскола в Совете Европы. Комитет министров (КМСЕ), во-первых, подтвердил уставное право всех государств-членов на полноправное участие в работе ПАСЕ. Во-вторых, КМСЕ призвал обеспечить участие всех парламентских делегаций в выборах нового генерального секретаря организации, которые пройдут в июне. Теперь слово за Парламентской ассамблеей», — сказал дипломат.

Он отметил, что в начале сессии ПАСЕ будет утверждаться повестка и возможные изменения в регламент, которые позволят российской делегации принять участие в заседаниях.

«Надеемся, в конечном итоге оно будет принято, и российская делегация сможет подать свои полномочия, если наши парламентарии примут решение приехать на сессию», — указал Солтановский.

При этом он подчеркнул, что несмотря на подвешенное положение в Совете Европы, Россия выполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также объяснил, зачем Москве членство в организации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Россия не отказывается от выполнения решений ЕСПЧ»

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