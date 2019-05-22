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В Совфеде ответили Киеву на идею помешать России вернуться в ПАСЕ

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Фото: Global Look Press/Elyxandro Cegarra
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Ситуация с членством России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не самая большая проблема для мобилизации политических сил на Украине, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому в первую очередь стоит направить свои силы на вывод страны из экономического, финансового, социального и политического кризиса, отметила сенатор в беседе с «Известиями».

Так она отреагировала на заявление постпреда Украины при СЕ Дмитрия Кулебы о том, что Киеву нужна «максимальная мобилизация» депутатов для полноценного участия украинской делегации на июньской сессии ПАСЕ, чтобы не допустить возвращения России в организацию. Как подчеркнул посол, сейчас в Совете Европы активизировались «циничные усилия протолкнуть возвращение России» в ПАСЕ.

Киеву нужна «максимальная мобилизация» политической воли и гражданское мужество в признании геноцида, осуществляемого режимом экс-президента Украины Петра Порошенко в Донбассе, сказала Ковитиди. И этот вопрос Украина сама должна вынести на рассмотрение ПАСЕ и ООН, добавила политик.

Попытки Украины противостоять участию России в ПАСЕ не заслуживают внимания, потому что позиция Киева противоречит Уставу Совета Европы, а также принятому комитетом министров Совета Европы заявлению, согласно которому все члены ПАСЕ, включая Россию, должны иметь равные возможности в том числе по участию в работе всех структур СЕ, заключила Ковитиди.

Ранее в мае Украина обвинила Россию в кризисе Совета Европы. Киев призвал организацию не идти на уступки РФ.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ.

Так как ситуация со временем не менялась, Москва перестала направлять заявку на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ, что стало ощутимо для организации, так как РФ была одним из крупнейших доноров Совета Европы.

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