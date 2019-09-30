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Сенатор раскритиковала изменчивую международную позицию Украины

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что в международной политике со стороны Киева исходят противоречивые заявления, которые только мешают конструктивному диалогу.

Глава украинской делегации, депутат от правящей партии «Слуга народа» Елизавета Ясько 29 сентября в интервью изданию «Левый берег» заявила о необходимости поддерживать диалог с Россией. При этом 23 сентября она заявила, что Украина не будет подтверждать полномочия своей миссии на осенней сессии Парламентской ассамблеи. Таким образом Киев отреагировал на возвращение российской делегации в ассамблею.

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«Отказ украинской делегации от участия в осенней сессии ПАСЕ в связи с восстановлением членства России в Парламентской ассамблее, громкие заявления о легитимности организации в целом, обвинения ПАСЕ в двойных стандартах, чередуемые с призывами общения с Россией, для того «чтобы знать, что происходит» определяют уже узнаваемый неадекватный «украинский почерк» в международной политике», — сказала Ковитиди.

По ее словам, подобная позиция вредит прежде всего интересам народа Украины и не располагает к ведению конструктивного внешнеполитического диалога.

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик также призвал не спешить делать выводы о смене официальной позиции Киева по отношению к Москве после заявлений Ясько.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ.

26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

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