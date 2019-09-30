Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультаций

Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшее время посетит Киев для консультаций с Украиной. Об этом в понедельник, 30 августа, написал на своей странице в Facebook член украинской делегации, депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«По предложению группы Европейской народной партии и группы консерваторов, в которую я имею честь входить, на Президентском комитете (ПК) ПАСЕ (в него входит президент ПАСЕ, лидеры политических групп ассамблеи) принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной», — отметил он.

Кроме того, депутат подтвердил, что Украина не будет принимать участие в осенней сессии ПАСЕ, которая открывается 30 сентября в Страсбурге. При этом несколько членов украинской делегации, в том числе сам Гончаренко, прибыли в ассамблею для неформальной работы.

Украинская делегация 23 сентября официально отказалась от участия в ближайшей сессии ПАСЕ. Таким образом Киев отреагировал на возвращение российской делегации в ассамблею.

В то же время Гончаренко заявил, что часть украинской делегации всё же планирует принять участие в сессии. В Москве отказ Киева от работы в ПАСЕ раскритиковали.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. 26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.