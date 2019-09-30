Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько призвала поддерживать диалог с Россией. Об этом она заявила в беседе с украинским интернет-изданием «Левый берег».

«Отказываться от общения с россиянами — это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — сказала Ясько.

При этом украинская делегация 23 сентября официально отказалась от участия в ближайшей сессии ПАСЕ. Таким образом Киев отреагировал на возвращение российской делегации в ассамблею. В то же время депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации всё же планирует принять участие в сессии. По его словам, будет неверно, если на площадке прозвучит российская позиция и не прозвучит украинская.

В Москве отказ Киева от работы в ПАСЕ раскритиковали. Как заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при организации Иван Солтановский, украинские депутаты не готовы отстаивать позицию в честной полемике и потому «отказываются представлять своих избирателей на международной площадке».

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. 26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.