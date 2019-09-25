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Россия осудила Украину за отказ от участия в ПАСЕ

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Фото: Global Look Press
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Москва раскритиковала Киев за отказ от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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Как заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при организации Иван Солтановский, украинские депутаты не готовы отстаивать позицию в честной полемике и потому «отказываются представлять своих избирателей на международной площадке».

«Они привыкли устраивать истерики и перформансы в зале заседаний ПАСЕ, сыпать голословными обвинениями, но они не привыкли серьезно работать, выслушивать позицию другой стороны, пытаться хоть как-то аргументировать свою. Конечно, такой подход достоин лишь сожаления», — сказал он.

Дипломат добавил, что Россия возвращается к полноформатной работе в ПАСЕ, и при этом не исключил, что некоторые делегации вновь попытаются оказать на нее санкционное давление.

Однако, как пояснил «Известиям» член Совета Федерации (СФ) Алексей Пушков, вероятность возрождения рестрикций сегодня ничтожно мала.

«Ситуация, когда в июне ПАСЕ проголосовала против санкций, а в октябре — за при условии, что ничего не изменилось, будет выглядеть бредово. Тем более что сейчас в отношениях России и Украины есть намеки на оттепель», — заметил политик.

Как пояснил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, решение Киева не ехать в Страсбург «связано с неразберихой в идеологическом курсе движения» партии «Слуга народа».

Подробнее — в материале «Известий»:

Под незалежный камень: Москва осудила Киев за отказ от участия в ПАСЕ

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