В Госдуме сочли полярными заявления главы украинской делегации в ПАСЕ

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал не спешить делать выводы о смене официальной позиции Киева по отношению к Москве после заявлений главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько.

В интервью изданию «Левый берег» 29 сентября она заявила о необходимости поддерживать диалог с Россией.

«Давайте не будем делать скоропалительных выводов. Сегодня Ясько сказала о диалоге, но это та самая Ясько, которая несколько дней назад сообщила, что украинская делегация отказывается от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения туда россиян», — отметил Белик в беседе с «Известиями».

По его мнению, ставить знак равенства между словами главы делегации Украины в ПАСЕ и изменением официальной позиции Киева не стоит.

Украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует устойчивое стремление избежать поляризации своей политики и остаться президентом «всей Украины», сохранить свой рейтинг, добавил парламентарий.

«Такие полярные заявления, примером которых могут служить выступления госпожи Ясько, гармонично вписываются в его стратегию», — заключил Белик.

Украинская делегация 23 сентября официально отказалась от участия в ближайшей сессии ПАСЕ. Таким образом Киев отреагировал на возвращение российской делегации в ассамблею.

В то же время депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации всё же планирует принять участие в сессии. В Москве отказ Киева от работы в ПАСЕ раскритиковали.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. 26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.