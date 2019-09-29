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Российская делегация поделилась планами на сессию ПАСЕ

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Москва рассчитывает на конструктивный диалог в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и намерена «работать в интересах общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока». Об этом рассказали опрошенные «Известиями» члены делегации.

В ходе сессии запланировано совместное заседание КМСЕ (Комитета министров Совета Европы) и ПАСЕ на тему санкционных механизмов, выступление президента Франции Эммануэля Макрона, что подразумевает и его ответы на вопросы. По словам главы российской делегации вице-спикера Госдумы Петра Толстого, у России есть вопросы к политику.

Член делегации от Совета Федерации Александр Башкин отметил, что одной из главных тем обсуждения станет защита лиц, информирующих общество о нарушениях в органах власти. У России есть опыт по этому вопросу, поэтому при выработке мер по защите информаторов Москва будет готова поделиться им.

При этом Москва не исключает антироссийских выпадов от некоторых делегаций, отметили участники сессии.

Подробнее читайте в материале «Известий» 30 сентября.

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