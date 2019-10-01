Пушков оценил слова Макрона о восстановлении России в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков поприветствовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего продолжение работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.

«Это и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши», — написал парламентарий в своем Twitter во вторник, 1 октября.

По словам Пушкова, если украинцы, грузины и прибалты надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались.

Ранее в этот же день сообщалось, что Киев создал группу «Балтик плюс» в ПАСЕ для противодействия России. В нее, помимо Украины, войдут Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. 26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Этому воспротивились Грузия и Украина.