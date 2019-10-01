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Зеленский и Том Круз обсудили возможность съемки фильмов на Украине

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Ser
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с голливудским актером и режиссером Томом Крузом, куда он приехал по приглашению главы государства. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба президента.

Вечером 30 сентября Зеленский и Круз обсудили в офисе украинского лидера перспективы создания зарубежного кино на территории страны. Также президент рассказал о своем опыте съемок.

«Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими местами для съемок одного из своих новых кинопроектов», — цитирует сообщение пресс-службы телеканал «360». По словам актера, это стало для него еще одним поводом, чтобы посетить Украину.

В ходе встречи Зеленский упомянул новый закон, согласно которому зарубежные компании смогут получать компенсации за создание фильмов на территории страны. Еще пять процентов будут возмещать в случае, если в основе сюжета будет лежать украинское литературное произведение, уточняет НСН. По его мнению, выплаты помогут сделать Украину более привлекательной для иностранных производителей.

Ранее в этот же день сообщалось, что Том Круз спускался в киевское метро. Актера видели на станции «Золотые ворота», пишет REGNUM.

Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. До этого он был известен как актер, сценарист и продюсер. Он снимался в таких фильмах, как «Слуга народа», «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона» и других.

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