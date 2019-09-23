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Актер Удо Кир рассказал о своем амплуа садиста

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Фото: ТАСС/ Петр Ковалев
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Немецкий актер Удо Кир, прославившийся своими отрицательными персонажами, рассказал, что ему нравится придумывать, как сыграть злодея. Беседа с корреспондентом «Известий» прошла на фестивале «Послание к человеку», где артист представил новый фильм «Раскрашенная птица» режиссера Вацлава Маргула.

«Как, допустим, мой персонаж может убить человека? Можно наставить на него пистолет и выстрелить. А можно рассматривать свои ноготки, а потом невзначай нажать на курок, и зрители будут поражены: вот так зло!» — рассказал Кир, признавшись, что в жизни он совсем другой человек и желал бы стать садовником.

Удо Кир также рассказал о том, что принадлежит к поколению, родившемуся во время войны, и его до сих пор преследуют кошмары о бомбардировке, в которой он чуть не погиб сразу после рождения в Кельне, в 1944 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Забавно придумывать, как сыграешь зло»

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