Актер Удо Кир рассказал о своем амплуа садиста

Немецкий актер Удо Кир, прославившийся своими отрицательными персонажами, рассказал, что ему нравится придумывать, как сыграть злодея. Беседа с корреспондентом «Известий» прошла на фестивале «Послание к человеку», где артист представил новый фильм «Раскрашенная птица» режиссера Вацлава Маргула.

«Как, допустим, мой персонаж может убить человека? Можно наставить на него пистолет и выстрелить. А можно рассматривать свои ноготки, а потом невзначай нажать на курок, и зрители будут поражены: вот так зло!» — рассказал Кир, признавшись, что в жизни он совсем другой человек и желал бы стать садовником.

Удо Кир также рассказал о том, что принадлежит к поколению, родившемуся во время войны, и его до сих пор преследуют кошмары о бомбардировке, в которой он чуть не погиб сразу после рождения в Кельне, в 1944 году.

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«Забавно придумывать, как сыграешь зло»