Актер Юрий Колокольников рассказал о фильме «Тайна печати дракона»

Актер Юрий Колокольников рассказал о своей роли в фильме «Тайна печати дракона». Интервью «Известиям» он дал накануне проката приключенческого фильма, где он снялся вместе с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном.

«В России есть такое блюдо — «сборная солянка» называется. Это наше родное, исконное, традиционное кушанье, которое мы любим, несмотря на то что ингредиенты, казалось бы, несовместимы», — охарактеризовал Колокольцев новый фильм.

Актер, воплотивший в фильме образ Петра I, рассказал о восхищении физической формой Джеки Чана и выразил надежду, что фильм займет нишу «семейного».

Кроме того, он добавил, что совершенно не испытывает жалости по поводу окончания сериала «Игра престолов», в съемках которого он также принимал участие.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нет жалости по поводу завершения «Игры престолов»