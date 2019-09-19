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Актер и продюсер Алексей Гуськов рассказал о фильме «Элефант»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Зрители в кинотеатрах увидят продюсерскую, а не режиссерскую версию фильма «Элефант». Об этом накануне выхода картины в прокат «Известиям» рассказал продюсер, народный артист России Алексей Гуськов, также сыгравший в ней главную роль.

Комментируя разногласия с режиссером Алексеем Красовским, который в итоге снял свое имя из титров «Элефанта», Гуськов назвал конфликт составляющей творческого процесса.

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«Это обычная внутрицеховая история. Не припомню проекта, когда абсолютно все чувствовали бы себя комфортно и ничье самолюбие не было уязвлено. Кино — вообще собрание самолюбий и эго. То, что увидят зрители в кинотеатрах, — продюсерская версия, с которой Алексей в итоге согласился. Помимо этого с ним сотрудничает наш прокатчик: у него есть возможность выкладывать на своем канале в YouTube купированные сцены. То есть консенсус найден. На сегодняшний день у нас с Алексеем нормальные взаимоуважительные отношения».

По словам Гуськова, картина — о сознательном уединении.

«Фильм о том, как мы стесняемся своего душевного тепла. Происходит это, наверное, потому, что время сейчас быстрое, агрессивное, от него хочется защититься», — отметил он, отметив, что фильм подскажет, как выбраться из ситуации, куда люди сами себя загоняют.

«Я часто сравниваю такое состояние с биполярным расстройством. Люди прыгают из эйфории в депрессию — и обратно. А жизнь настоящая находится посередине — это элементарные бытовые радости, понимание, что ты жив-здоров, что вокруг тебя всё как-то ладно… Наша история об этом», — подчеркнул артист.

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