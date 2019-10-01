Тома Круза заметили в киевском метро

Голливудского актера Тома Круза заметили в метро Киева, пишет «Страна.ua».

В сети также появились кадры прохода артиста через турникеты. На видео заметно, что Круз проходит на станцию в сопровождении охраны. Запечатлели звезду фильмов «Миссия невыполнима» на станции «Золотые ворота».

Пользователи соцсетей пошутили, что Круз приехал на съемки продолжения фильма «Слуга народа», в котором снимался на тот момент будущий президент Украины Владимир Зеленский.

В августе британский актер Эдди Марсан рассказал о работе в России.