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Актер Эдди Марсан рассказал о работе в России

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Фото: TASS/DPA
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Британский актер Эдди Марсан старался соответствовать русским коллегам во время съемок в нашей стране.

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Об этом он рассказал в преддверии выхода в прокат фильма «Эбигейл» режиссера Александра Богуславского.

«Мне вообще очень понравилось работать с русскими, у ваших актеров высокий уровень — они очень искусны…А еще ваши артисты очень трудолюбивые и дисциплинированные, это меня восхищает», — заметил Марсан.

Кроме того, звезда фильма «Шерлок Холмс» (вышедшего в 2009-м), добавил, что старался походить на российских коллег и соответствовать им.

Марсан так же сообщил, что его подход к роли исходит из той же философии, что и русская актерская школа.

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