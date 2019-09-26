Актер сериалов Степан Девонин обвинил таксиста в избиении

Российского актера и сценариста Степана Девонина избил водитель такси на севере Москвы, сообщает РЕН ТВ в четверг, 26 сентября.

Инцидент произошел на Ботанической улице. По предварительной информации, артист начал конфликтовать с таксистом, в результате чего последний нанес ему удары.

По версии нападавшего, еще во время поездки 33-летний Девонин постоянно оскорблял его и ударил в глаз, а также выходил из автомобиля. Таксист утверждает, что просто хотел отмахнуться от очередного удара, но попал актеру по губе.

По факту инцидента проводится проверка.

Степан Девонин отметился ролями в сериалах «За первого встречного», «Свадьбы и разводы», «Красные браслеты», «Без свидетелей», а также в фильмах «Комбинат «Надежда», «Огонь» и «Сердце мира».