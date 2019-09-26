Прямой эфир

Актер сериалов Степан Девонин обвинил таксиста в избиении

0
Фото: kino-teatr.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российского актера и сценариста Степана Девонина избил водитель такси на севере Москвы, сообщает РЕН ТВ в четверг, 26 сентября.

Инцидент произошел на Ботанической улице. По предварительной информации, артист начал конфликтовать с таксистом, в результате чего последний нанес ему удары.

По версии нападавшего, еще во время поездки 33-летний Девонин постоянно оскорблял его и ударил в глаз, а также выходил из автомобиля. Таксист утверждает, что просто хотел отмахнуться от очередного удара, но попал актеру по губе.

По факту инцидента проводится проверка.

Степан Девонин отметился ролями в сериалах «За первого встречного», «Свадьбы и разводы», «Красные браслеты», «Без свидетелей», а также в фильмах «Комбинат «Надежда», «Огонь» и «Сердце мира».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Звезда «Сверхъестественного» сыграет Крутого Уокера в ремейке сериала

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019