Звезда «Сверхъестественного» сыграет Крутого Уокера в ремейке сериала

Американский актер Джаред Падалеки, знакомый зрителям по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», в ближайшем будущем может исполнить главную роль в ремейке сериала «Уокер, техасский рейнджер» (в оригинале — «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»), прославившего Чака Норриса. Об этом пишет The Variety.

Разработкой новой версии классического шоу занимается телеканал CBS. По данным источников, в шоу вновь покажут историю вдовца и отца двоих детей Корделла Уокера после возвращения со службы в спецназе в небольшой город для борьбы с преступностью. Оригинальное шоу выходило в эфир с 1993 по 2001 год. В 2005-м вышла полнометражная лента «Испытание огнем», отмечает REGNUM.

В том случае, если проект состоится, Джаред Падалеки получит возможность уйти от образа исследователя паранормальных явлений Сэма Винчестера, чей образ он воплощал на экране в течение 15 сезонов начиная с 2005 года, пишет сайт aif.ru.

13 сентября в Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного».