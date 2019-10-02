В одной из самых грязных рек США обнаружили дельфинов

Исследователи обнаружили более 1 тыс. афалин в реке Потомак, которая была настолько сильно загрязнена, что заслужила звание «национального позора» США. Об этом 2 октября сообщает Daily Mail.

В реке протяженностью более 650 тыс. км, впадающей в Чесапикский залив Атлантического океана, обитает множество видов морских млекопитающих, несмотря на убеждения о том, что людям в ней плавать небезопасно.

Исследователи проекта Potomac-Chesapeake Dolphin, основанного специально для изучения и защиты дельфинов реки Потомак и Чесапикского залива, впервые обнаружили млекопитающих в реке в 2015 году. С того момента она насчитали там более 1 тыс. особей, 600 из которых были названы в честь политических и исторических деятелей.

По мнению соучредителя проекта Анны-Марии Якоби, присутствие дельфинов в Потомаке, а также их размножение может стать признаком того, что река становится чище.

По данным издания, американский проект «Чистые реки» внес большой вклад в экологическое состояние Потомака и ряда других водоемов США. Это способствовало увеличению числа представителей фауны в этих областях, в том числе американского шэда и белоголовых орланов.

В июне 2018 года стало известно, что черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, умер на юге Таиланда. Пакеты общим весом 8 кг застряли у животного в желудке и в горле, не позволяя ему глотать и переваривать пищу, спасти его не удалось.

Отмечается, что ежегодно в Таиланде из-за пластиковых отходов погибает более 300 морских обитателей, включая дельфинов, черепах и китов.