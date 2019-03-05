Кит за китом: здоровье косаток и белух в бухте Средняя ухудшилось

Состояние 11 косаток и 87 белух, которые находятся в «китовой тюрьме» бухты Средняя в Приморье, в последние дни ухудшилось. Как рассказали «Известиям» ветеринары и специалисты по морским млекопитающим, судя по пятнам, появившимся на коже животных, они могут быть заражены оспой, герпесом и другими инфекциями, а также грибковыми заболеваниями. Еще 22 февраля президент потребовал от Минприроды и Минсельхоза вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток, однако животные до сих пор находятся в неволе. Более того, мгновенно отпустить их невозможно, считают эксперты — перед этим все узники «китовой тюрьмы» должны пройти обследование и программу реабилитации.

Дорожная карта

4 марта в Кремле констатировали отсутствие результатов по исполнению поручения Владимира Путина решить судьбу животных и потребовали от курирующих этот вопрос ведомств до конца дня предоставить конкретные решения.

whalejail2 Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

- Мы сами обратили внимание на то, что уже сегодня четвертое (марта), уже созванивались с правительством, - заявил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - С самого утра мы наводили справки на этот счет, принимая во внимание резонансность этой темы и действительно тот факт, что животным плохо и их становится меньше.

В этот же день министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что дорожная карта по освобождению и адаптации морских млекопитающих, которых содержат в бухте Средняя, будет разработана "в ближайшее время".

Официальный представитель Росрыболовства сообщил ТАСС о том, что это ведомство и Минсельхоз ранее направили в Минприроды свою позицию в отношении судьбы животных, содержащихся в бухте Приморского края. Он подчеркнул, что все решения в этой связи должны быть направлены на обеспечение их сохранности и приниматься "с учетом мнения научных организаций".

История болезни

Пока же ученые бьют тревогу — в сети уже появились сделанные активистами фото из Приморья, на которых видны тяжелые поражения кожных покровов животных. Однако поставить точный диагноз по снимкам нельзя, необходимо детальное обследование каждой особи, заявила «Известиям» доцент кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина Татьяна Денисенко.

— Нужно проводить лабораторные исследования — брать соскоб с кожных повреждений и кровь. Однако попавшие на фото пятна — это индикатор того, что со здоровьем у животных не все в порядке, — считает специалист. — Также это говорит о снижении иммунитета, в связи с чем грибки и вирусы вызывают кожные поражения. Без системного лечения процесс может перекинуться на внутренние органы и вызвать гибель животного.

whalejail3 Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Если говорить о происхождении странных пятен, то это могут быть вирусы — в частности, герпес и так называемый татту-вирус из семейства оспы, а также дерматомикоз — грибковое поражение кожи.

У животных есть и другие проблемы, видные невооруженным глазом, считает биолог, специалист по наблюдению за косатками в естественной среде обитания Татьяна Ивкович, которая побывала в месте их содержания.

— Первого марта я получила фотографии и видео косаток с базы передержки бухты Средняя. Индивидуально удалось опознать двух косаток из первого вольера (Витас и Александра) и четырёх косаток из второго вольера (Васильевна, Харя, Лёха и Форест), — рассказала она «Известиям». — У некоторых косаток видны гематомы с нижней стороны головы. В природе я такого никогда не замечала.

Как пояснили в Ветеринарной академии имени К.И. Скрябина, множественные гематомы и сломанные зубы, которые также попали на фотографии, могут свидетельствовать об изменении поведения животных. Они всеми силами пытаются выбраться на волю, и получают травмы.

Вопросы вызывает и рацион млекопитающих в «китовой тюрьме». Два вида косаток — рыбоядные и плотоядные — принципиально отличаются друг от друга. Плотоядные питаются тюленями, морскими львами, самками кашалота и дельфинами. Именно таких косаток содержат сейчас в "китовой тюрьме", но кормят их там рыбой.

План спасения

Окончательно решить вопрос о спасении косаток и белух должен Совет по морским млекопитающим. Сначала нужно подготовить поэтапный план, в том числе и по реабилитации животных. Ветеринары уверены, что первым шагом должно стать детальное обследование млекопитающих.

— Забор крови ведется из хвостовых вен. Это очень сложный процесс, потому что животное либо нужно приучать подплывать к бортику и давать свой хвост добровольно, либо вынимать особь целиком и фиксировать, что сделать в условиях «китовой тюрьмы» невозможно, — уверена Татьяна Денисенко. — Поэтому необходимо собрать экспертную группу из представителей научных учреждений и общественных организаций, которые смогут оценить здоровье каждого животного.

whalejail1 Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Следующим этапом на пути к спасению косаток и белух станет реабилитация животных. Для этого нужно расширить вольеры, в которых они содержатся, чтобы исключить скученность. Это будет препятствовать распространению инфекций и даст животным возможность свободно двигаться. Также предстоит изменить и режим кормления.

После прохождения всех этапов, косаток и белух можно будет выпустить без опасений, считает руководитель научно-экспедиционного проекта "Дельфинология", аспирант лаборатории морских млекопитающих Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанологии Александра Голубцова.

— Нужно понимать, что за ситуацией в Приморье наблюдают ученые со всего мира, так как случай беспрецедентный. И оказать помощь животным в столь сложный период смогут лучшие специалисты, которые работают в этой области, — уверена она.

Эксперты уверены, что косаток и белух не выпустили до сих пор из-за бумажной волокиты. Необходимо юридически установить, кому принадлежат морские животные. Очень важно также учитывать и погодные условия в Приморье, уверена аспирантка Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина Ася Данишевская.

Сейчас косатки, по словам специалиста, находятся в замерзающих маленьких бассейнах, в которых необходимо регулярно прорубать лед. При этом сами животные справиться с ситуацией не могут, а лед мешает им не только двигаться, но и дышать.