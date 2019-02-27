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Песков прокомментировал ситуацию с «китовой тюрьмой» в Приморье

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с косатками и белухами, которых с осени 2018 года держат в маленьких вольерах в приморской бухте Средняя. 

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«Мы надеемся, что в самые сжатые сроки проблема будет решена и они будут выпущены на свободу», — сказал чиновник, напомнив про соответствующее распоряжение президента

Песков уточнил, что содержание животных финансируется не из федерального бюджета. Он пояснил, что там есть «некие компании», которые осуществляли вылов косаток с целью дальнейшей перепродажи. 

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости. В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что из-за возраста животные самостоятельно уплыть не могли.

Сейчас белухи и косатки находятся в бухте Средняя, которую зоозащитники называют «китовой тюрьмой». Ранее в феврале эксперты выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность.

За морских животных уже вступились американская актриса Памела Андерсон и звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо. Они потребовали отпустить косаток и белух.

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