Суд в Приморье арестовал 90 белух и 11 косаток

Суд Приморского края наложил арест на 90 белух и 11 косаток, обнаруженных в бухте Средняя под Находкой, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Аврора Римская.

Она объяснила, что арест предполагает запрет на действия с животными, в том числе на перевозку и продажу.

По версии следствия, несколько юрлиц получили разрешение на вылов морских млекопитающих для культурно-просветительских целей. С июля по сентябрь 2018 года было выловлено 12 особей косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова животных с детенышами.

Все косатки и белухи сейчас находятся в бухте Средняя. По словам зоозащитников, они содержатся в маленьких вольерах, в связи с чем это место назвали «китовой тюрьмой», отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Приморье пресекли незаконный вылов водных биоресурсов. Местный житель хранил в гараже более 110 кг живого краба.