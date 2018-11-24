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Суд в Приморье арестовал 90 белух и 11 косаток

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Andrey Nekrasov
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Суд Приморского края наложил арест на 90 белух и 11 косаток, обнаруженных в бухте Средняя под Находкой, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Аврора Римская. 

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Она объяснила, что арест предполагает запрет на действия с животными, в том числе на перевозку и продажу.

По версии следствия, несколько юрлиц получили разрешение на вылов морских млекопитающих для культурно-просветительских целей. С июля по сентябрь 2018 года было выловлено 12 особей косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости. 

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова животных с детенышами. 

Все косатки и белухи сейчас находятся в бухте Средняя. По словам зоозащитников, они содержатся в маленьких вольерах, в связи с чем это место назвали «китовой тюрьмой», отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Приморье пресекли незаконный вылов водных биоресурсов. Местный житель хранил в гараже более 110 кг живого краба

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