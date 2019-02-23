Амурский тигр напал на жителя Приморья

В приморской тайге мужчина пострадал в результате нападения амурского тигра, сообщили 23 февраля в АНО «Центр «Амурский тигр».

Инцидент произошел 16 февраля, мужчина получил обширные рваные раны головы, лица и рук. По факту произошедшего полиция и охотнадзор проводят проверки.

«16 февраля 2019 года в одну из больниц Красноармейского района Приморского края был доставлен мужчина с травмами от нападения крупного хищника», –– говорится в сообщении центра.

Специалисты пытаются узнать судьбу тигра. По словам главы «Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, пострадавший мог охотиться в лесу и спровоцировать нападение хищника, ранив его.

«Либо хищник напал на человека по независящим от пострадавшего причинам, либо пострадавший сам стал виновником конфликта. Мы знаем, что тигр просто так на человека не нападает, поэтому во избежание односторонних нападок на тигра хочу сказать, что человек в лесу находился не на прогулке и не собирал «грибы», –– цитирует его «РИА Новости».

Сам пострадавший в больнице сообщил, что хищник внезапно на него напал, когда тот находился в тайге.

В конце 2018 года сообщалось, что тигр напал на служебных собак приморских пограничников. Хищник утащил животных в лес и растерзал.