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Напавшего на собак пограничников тигра не выпустят в дикую природу

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Конфликтного тигра по имени Тихон, отловленного на погранзаставе в Приморском крае, не будут выпускать в дикую природу. Такое решение приняли специалисты по итогам осмотра хищника. Тигру требуется ветеринарная помощь из-за его возраста.

Сейчас Тихон находится в центре реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Специалисты взвесили его, взяли анализ крови на всевозможные инфекции и осмотрели зубы. Ветеринары отметили воспаления в ротовой полости и нездоровый вид клыков хищника. Ему необходима медицинская помощь, сообщает Vostokmedia.

Нападение на двух служебных собак пограничников тигр совершил в канун Нового года. Специалистов встревожило нетипичное поведение хищника, поэтому они приняли решение его отловить и осмотреть.

Выяснилось, что отловленный тигр — Тихон, ему 13 лет. В дикой природе он не мог охотиться из-за своего преклонного возраста. Эту версию подтверждают его почти сточенные клыки и общая слабость.

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