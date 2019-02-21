В ЕАО нашлась пропавшая осенью тигрица Филиппа

Фотоловушки в Еврейской автономной области (ЕАО) запечатлели амурскую тигрицу Филиппу, спасенную от собак в Приморье и «потерявшуюся» в октябре прошло года после реабилитации, сообщили в АНО «Центр «Амурский тигр».

Четырехмесячная тигрица в 2015 году в поисках пищи вышла к людям в деревне Филипповка. Однако хищника едва не разорвали собаки. Местные жители сообщили о произошедшем в заповедник «Земля леопарда», соторудники которого оперативно прибыли на место и спасли животное.

После реабилитации в 2017 году тигрицу, названную Филиппой, отпустили на волю в заказнике «Дичун». Однако специальный ошейник с GPS-модулем, надетый на хищнику, вскоре перестал работать, и ученые «потеряли» тигрицу.

«И вот тигрица снова дала о себе знать: кадры с установленных на участке Филиппы фотоловушек подтвердили, что она жива, судя по фотографиям, находится в прекрасной форме и чувствует себя превосходно. При этом она уже достигла того возраста, когда может стать мамой. Выбор женихов у Филиппы тоже есть, а вот кому из них повезет — Сайхану или Борису — покажет только время», –– отметили в цетре.

Тигр Борис жил в том же центре реабилитации, что и Филиппа. В 2014 году его вместе с двумя другими тигрятами выпустил на волю президент РФ Владимир Путин.

19 февраля сообщалось, что в Хабаровском крае исчез тигр, который с начала 2019 года нападал на собак в селах.