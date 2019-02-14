Амурская тигрица погибла в драке с другими тиграми в британском сафари-парке

Амурская тигрица по кличке Шоури погибла в результате драки с двумя другими тиграми Редом и Яной в британском сафари-парке Лонглит.

Как сообщает Би-би-си, животному удалось проникнуть в вольер, в котором находились двое других хищников. Там между тиграми завязалась драка. Отмечается, что в момент инцидента парк был закрыт.

«Специальная команда смотрителей, ухаживающая за нашими большими кошками, обескуражена случившимся, мы делаем всё возможное, чтобы помочь и поддержать их», — заявили в парке.

Шоури было 13 лет, в Лонглит она жила с 2006 года. Реда и Яну привезли в парк в 2018 году для размножения. В драке они не пострадали. Численность амурских тигров в мире оценивается в 540 особей.

Ранее в феврале сообщалось, что суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, насмерть задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.