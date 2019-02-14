Прямой эфир

Амурская тигрица погибла в драке с другими тиграми в британском сафари-парке

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Амурская тигрица по кличке Шоури погибла в результате драки с двумя другими тиграми Редом и Яной в британском сафари-парке Лонглит.

Как сообщает Би-би-си, животному удалось проникнуть в вольер, в котором находились двое других хищников. Там между тиграми завязалась драка. Отмечается, что в момент инцидента парк был закрыт.

«Специальная команда смотрителей, ухаживающая за нашими большими кошками, обескуражена случившимся, мы делаем всё возможное, чтобы помочь и поддержать их», — заявили в парке.

Шоури было 13 лет, в Лонглит она жила с 2006 года. Реда и Яну привезли в парк в 2018 году для размножения. В драке они не пострадали. Численность амурских тигров в мире оценивается в 540 особей.

Ранее в феврале сообщалось, что суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, насмерть задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Изъятого в Татарстане тигренка отдали в конно-спортивную школу
В Хабаровском крае был найден мертвый амурский тигр

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017