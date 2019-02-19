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Нападавший на собак тигр ушел из поселков в Хабаровском крае

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Охотоведы сообщают об исчезновении тигра, который в начале 2019 года нападал на собак в селах Хабаровского края. По мнению экспертов, хищник ушел из-за мер профилактики.

Нападения фиксировались в Нанайском и Хабаровском районах. Охотоведы убедили местных жителей, что дворовых собак на ночь необходимо заводить в дом. Также из свободного доступа для тигра убрали коров, лошадей и коз. В последний раз хищника видели 10 февраля в Даерге, тогда тигр остался без добычи. Больше вблизи населенных пунктов его не видели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

При этом в распоряжении охотоведов по-прежнему имеется разрешение на отлов тигра.

Ранее сообщалось, что село Нижняя Манома подверглось нападению сразу двух тигров. Животные гуляли по поселку и охотились на собак.

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