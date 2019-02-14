Специалисты опровергли сообщения о нашествии тигров в Приморье

Несколько СМИ сообщили о нашествии тигров в Приморском крае. Пресс-служба центра «Амурский тигр» отмечает, что информация о массовых набегах уссурийских тигров не соответствует действительности: выходы носят локальный характер и не представляют опасности для людей.

В каждом случае на место выезжает оперативная группа либо специалист охотнадзора. Следы тигров в окрестностях таежных сел фиксируются регулярно, но в этом нет ничего необычного: хищники перемещаются вслед за кабанами, которые нередко подходят близко к населенным пунктам, сообщает ИА UssurMedia.

Как стало известно 8 февраля, в Приморском крае на территории центра реабилитации тигров и других редких животных «Центр «Тигр» умер конфликтный хищник Тихон, который ранее утащил у пограничников двух служебных собак. Причиной внезапной смерти 13-летнего тигра стали истощение и обезвоживание, вызванные возрастными изменениями в организме. Нападение на псов хищник совершил в канун Нового года.